Сегодня может решиться дальнейшая судьба экс-мэра Челябинска Тефтелева

В Центральном районном суде Челябинска сегодня, восьмого октября, в 11 часов состоится второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Как ранее сообщило агентство «Урал-пресс-информ», на первом заседании по делу Тефтелева суд только рассмотрел вопрос о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, экс-мэр южноуральской столицы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Евгений Тефтелев заключил сделку со следствием – его дело рассматривается в особом порядке.

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Добавим, вчера, седьмого октября, суд Центрального района Челябинска изменил меру пресечения в отношении Евгения Пашкова. Отпустив его из СИЗО, на время расследования суд запретил Пашкову общение со свидетелями по уголовному делу и Евгением Тефтелевым.