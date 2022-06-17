Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе

В Челябинске на пляже «Восточный» в одном из кафе произошла массовая драка с участием полицейских. В ход шли лопаты и биты. Все подозреваемые в нанесении телесных повреждений стражам порядка задержаны.

Как сообщил собственный источник, приближенный к ситуации, массовая драка произошла еще 28 мая. Силовики, которые находились на выходном, вступились за отдыхающих (предположительно, что одни их мужчин начал приставать к девушке, сидящей за соседним столом). Все это переросло в массовую драку с применением бит.

«На розыск двух подозреваемых были направлены лучшие оперативники уголовного розыска полиции Челябинска. В результате принятых мер один из них был задержан в Московской области, второй в Волгоградской», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Источник также сообщил, что мужчины могут быть представителями одной из диаспор.

В отношении одного из мужчин возбуждены уголовные дела по статье «115» Уголовного кодекса Российской Федерации – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 213 - «Хулиганство». В отношении второго задержанного уголовное дело возбуждено по статье 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Известно, что одного из задержанного зовут Артур Геворгян. Тракторозаводский суд 16 июня избрал ему меру пресечения.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - рассказала консультант Тракторозаводского суда Гульнара Галиева.

Второго задержанного в настоящее время этапируют в Челябинск.