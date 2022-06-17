17.06.2022
Счастливый Малыш: челябинцы от души радуются за косолапого новосела
17.06.2022
ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей
17.06.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое
17.06.2022
Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам
17.06.2022
Городской пруд на реке Ай в Златоусте очищают от донных отложений
17.06.2022
ММК сообщил о реализации очередного экологического проекта
Силовики из Челябинска пострадали в массовой драке в кафе
14.06.2022
Любовная переписка с заключенным обошлась челябинке в четверть миллиона рублей
12.06.2022
Южноуральские полицейские записали клип в честь Дня России
10.06.2022
Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022