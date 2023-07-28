Силовики нагрянули на оборонное предприятие в Челябинске

В пятницу, 28 июля, на оборонно-промышленное предприятие «Сигнал» в Челябинске пришли сотрудники ФСБ и правоохранительных органов, сообщил агентству осведомленный источник.

По данным нашего источника, обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным, с 2015 года руководители предприятия давали распоряжения реализовывать пиротехническую продукцию аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости, подтвердили наши источники появившуюся в СМИ информацию. По предварительным данным сумма нанесенного ущерба составляет порядка десяти миллионов рублей.

В пресс-службах УФСБ региона и ГУ МВД по Челябинской области пока от комментариев воздерживаются.

Акционерное общество «Сигнал» - промышленное предприятие Челябинска, входит в концерн ГК «Ростех» и в холдинг АО «НПК "Техмаш».

Основано пятого декабря 1941 года.