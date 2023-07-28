28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
28.07.2023
«Уралкуз» провел футбольный турнир
28.07.2023
В Историческом музее Южного Урала новый выставочный проект
28.07.2023
На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами
28.07.2023
Челябинская область представит свои достижения на международной выставке-форуме «Россия»
Силовики нагрянули на оборонное предприятие в Челябинске
06.12.2022
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
19.10.2021
Депутат Трехгорного задержан сотрудниками ФСБ
29.09.2021
В минздраве и в ряде фирм-подрядчиков прошли обыски по закупкам оборудования
12.03.2021
В администрации Троицка опровергли информацию об обысках
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023