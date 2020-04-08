СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске

В Челябинске Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины на пожаре, который произошел 7 апреля в многоквартирном доме по улице Гражданской. По предварительным данным известно, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело 51-летнего мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СКР по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", ЧП произошло вечером, седьмого апреля. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Незамедлительно была организована эвакуация и спасение жильцов: в общей сложности было спасено четыре человека (три женщины и мужчина), эвакуировано 15 человек, в том числе один ребенок.

В ходе тушения в горящей квартире обнаружен мужчина без признаков жизни. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.