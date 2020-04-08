ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 11:51
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины на пожаре, который произошел 7 апреля в многоквартирном доме по улице Гражданской. По предварительным данным  известно, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

"В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело 51-летнего мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СКР по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", ЧП произошло вечером, седьмого апреля. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Незамедлительно была организована эвакуация и спасение жильцов: в общей сложности было спасено четыре человека (три женщины и мужчина), эвакуировано 15 человек, в том числе один ребенок.

В ходе тушения в горящей квартире обнаружен мужчина без признаков жизни. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
06.04.20 10:01
В поселке Зауральский местный житель, находясь на самоизоляции, выпил и едва не сгорел на пожаре
Происшествия
30.03.20 09:59
Житель Челябинской области едва не сгорел заживо в своем автомобиле
Происшествия
23.03.20 15:18
Без пострадавших
В Челябинске горел бизнес-центр «Полет»
Происшествия
12.03.20 12:06
Гололед и отсутствие пожарного гидранта помешали огнеборцам Аргаяшского района быстро потушить пожар
Вчера, 16:41
В Карталах из-за урагана сорвало крышу со здания
Вчера, 12:21
Прокуратура потребовала возбудить уголовные дела по факту нарушений при строительстве конгресс-холла в Челябинске
Вчера, 12:00
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
06.04.20 18:20
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
06.04.20 16:55
В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь
06.04.20 14:53
В Миассе будут судить организатора ОПГ, который вовлек своего отца в распространение наркотиков
06.04.20 10:01
В поселке Зауральский местный житель, находясь на самоизоляции, выпил и едва не сгорел на пожаре
04.04.20 21:28
Челябинцы игнорируют режим самоизоляции, даже имея предписания Роспотребнадзора
04.04.20 20:47
Жителя Троицка оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе
04.04.20 20:17
В СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте
Культура
Сегодня, 10:32
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Происшествия
Сегодня, 11:19
Народный мститель?
Мужчина протаранил администрацию Коркино
Новости
Сегодня, 11:53
Экономика
«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Вчера, 22:35
Происшествия
В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме погиб один человек и четверо пострадали
Вчера, 20:19
Общество
Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб
Вчера, 18:25
Происшествия
Бывший экономист челябинского завода обвиняется в хищении миллиона рублей
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 22:35
Происшествия
В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме погиб один человек и четверо пострадали
Вчера, 18:25
Происшествия
Бывший экономист челябинского завода обвиняется в хищении миллиона рублей
Вчера, 18:06
Происшествия
Челябинка устроила разнос полицейскому за визит без маски и бахил
Вчера, 16:41
Происшествия
В Карталах из-за урагана сорвало крышу со здания
Вчера, 12:00
Происшествия
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
Теги
Пожары
СКР
ГУ МЧС по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика