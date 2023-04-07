07.04.2023
Девять миллионов рублей перевел мошенникам житель Троицка
07.04.2023
Участники СВО и члены их семей смогут получать дополнительное образование за счет государства
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
07.04.2023
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
07.04.2023
Южноуральская прокуратура помогла добиться выплаты более 104 миллионов рублей долгов по зарплате
СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек
23.03.2023
Дело в отношении экс-замглавы Миасса отправлено в суд
14.02.2023
В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
19.01.2023
Аферисты стали представляться сотрудниками следственного комитета Челябинской области
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023