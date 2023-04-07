СК начал проверку по факту гибели на озере Комкуль четырех человек

Следственное управление следственного комитета Челябинской области проводит проверку по факту смерти трех мужчин и женщины. Они провалились под лед на озере Комкуль (Кунашакский район). Тело одного человека до сих пор не найдено.

Напомним, трагедия произошла шестого апреля 2023 года. По предварительным данным, двое жителей Кунашакского района провалились по лед, когда находились на рыбалке на озере Комкуль. Им пытались помочь мужчина и женщина – жители Свердловской области, которые тоже утонули.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В 500 метрах от берега объединенной командой спасателей с аэролодки при помощи «кошек» были обнаружены тела троих погибших – двух мужчин и женщины. Известно, что они утонули на глубине примерно полутора метров.

Тело четвертого погибшего до сих пор не найдено.