СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку

В Челябинской области проводится проверка по факту получения травмы в Челябинске восьмилетним ребенком. Мальчик из Чебаркульского района с девятилетним сверстником при прогулке в городском парке нашли травматический пистолет, после чего один из них выстрелил в другого.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ЧП произошло в одной из квартир дома на улице 40-летия Победы в Калининском районе Челябинска. Пуля попала ребенку в глаз. Пострадавший находится в ОКБ № 3.