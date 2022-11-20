20.11.2022
СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек
20.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 ноября (18+)
20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
19.11.2022
В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками
19.11.2022
Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС
СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек
25.10.2022
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
30.09.2022
Руслан Газимов: Спасать людей – моя работа
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
20.07.2022
Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022