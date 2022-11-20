СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек

В Челябинске Следственный комитет начал проверку по факту смерти на пожаре трех местных жителей. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла в жилом многоквартирном доме по улице 2-й Шагольской 19 ноября. При пожаре погибли женщина и двое мужчин. Самостоятельно эвакуировались из горящего здания восемь жильцов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.