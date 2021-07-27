СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка от удара током

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в Коркино. Причиной его смерти стала электротравма, полученная при касании бетономешалки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, трагедия произошла 23 июля 2021 года на территории частного дома. Подростка ударило током от работающей бетономешалки.