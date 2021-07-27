27.07.2021
«Ева» поможет абонентам МегаФона не пропустить важные звонки
27.07.2021
В Челябинске портит экологию предприятие, занимающееся утилизацией медицинских отходов
27.07.2021
СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка от удара током
27.07.2021
В Челябинской области регистрируется рост ковидных пневмоний
27.07.2021
В Челябинской области водолазы достали со дна озера тело мужчины
27.07.2021
В Челябинске вандалы разгромили Успенское кладбище
СК возбудил уголовное дело по факту смерти подростка от удара током
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021