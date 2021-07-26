В Коркино бетономешалка убила подростка

В Коркино (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти 15-летнего подростка. Его ударило током от работающей бетономешалки.

Трагедия произошла 23 июля 2021 года на территории частного дома.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации, причиной смерти подростка явилась электротравма, полученная при касании работающей бетономешалки», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование.