Сказал, что приехал с Украины: ФСБ совместно с полицейскими задержала лжеминера

Сотрудники УФСБ Челябинской области совместно с коллегами из полиции Магнитогорска задержали местного жителя, который грозился взорвать жилой дом.

В дежурную часть полиции Магнитогорска поступило сообщение о том, что неизвестный по телефону сообщил об угрозе для жилого дома, расположенного по улице Ручьева.

«В ходе проведения мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Челябинской области установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который действовал из хулиганских побуждений», - рассказали в региональном полицейском главке.

В результате осмотра помещения квартиры подозрительных предметов не обнаружено.

«По пьяни я позвонил, грозился, что взорву дом. Сказал, что приехал с Украины. Больше такого не повторится», - заверил задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Видео: УФСБ России по Челябинской области