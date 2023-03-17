17.03.2023
В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими
17.03.2023
Жительница Пласта пыталась отрезать сожителю половой орган
17.03.2023
В педагогическом университете открыли мемориальную доску первому
17.03.2023
Сказал, что приехал с Украины: ФСБ совместно с полицейскими задержала лжеминера
17.03.2023
В челябинском театре занялись изучением нарциссов
17.03.2023
Челябинка едва не оставила спасателям бриллиант
Сказал, что приехал с Украины: ФСБ совместно с полицейскими задержала лжеминера
06.03.2023
Насильник из Челябинской области осужден за содействие терроризму
01.03.2023
Челябинский облсуд не отпустил экс-вице-мэра Магнитогорска домой
18.02.2023
В школе Челябинска откроют еще один класс ФСБ
09.02.2023
ФСБ Челябинской область продолжает пресекать каналы незаконного сбыта оружия
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
16.03.2023
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023