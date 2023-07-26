СКР и прокуратура контролируют ход расследования уголовных дел по ДТП с шестью пострадавшими

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад по уголовному делу о ДТП в Челябинской области, в котором пострадали шестеро свердловских спортсменов-велосипедистов, из них трое несовершеннолетних. Прокуратура Кыштыма контролирует по ход и результатам расследования дела.

Напомним, авария произошла 22 июля 2023 года на 16 километре автодороги Кыштым - Большие Егусты. Водитель лесовоза допустил столкновение с УАЗ и затем машина выехала на встречку, где столкнулась с припаркованной «Тойотой» спортивной команды. От удара автомобиль продвинулся вперед и сбил группу велосипедистов, стоявших на обочине перед машиной. После чего все три автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП тренер и пять участников велосипедной команды из Свердловской области команды (в том числе трое несовершеннолетних) получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Одному из пострадавших, 16-летнему подростку, был причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования – о его результатах, а также о мерах к установлению причин и условий случившегося и к их устранению», – сообщили в Информационном центре СКР. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратурой Кыштыма.