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Скрывался от следствия 22 года: задержан южноуралец, обвиняемый в бандитизме

Челябинские полицейские задержали 50-летнего мужчину, которому заочно предъявили обвинение в бандитизме, кражах, грабежах и разбоях в составе организованной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Южноуралец был в бегах 22 года.

Мужчину задержали в Татарстане сотрудники уголовного розыска полиции по Уйскому району. По версии следствия, с 1995 по 1997 год он совершал кражи, грабежи и разбои в составе ОПГ как в Челябинской области, так и в Башкортостане. Ранее пятерых соучастников приговорили к лишению свободы от восьми до 16 лет, в зависимости от совершенных преступлений.

«По данным следствия, на счету злоумышленников 20 эпизодов преступной деятельности. Среди них – неоднократные кражи из цехов по разделке туш крупного рогатого скота. На деньги, полученные от продажи добытого незаконным путем имущества, участники организованной группы приобрели холодное и огнестрельное оружие, которое использовали при совершении иных преступлений. Вооруженные бандиты нападали на жилища южноуральцев, похищали ювелирные изделия, деньги и бытовую технику», - озвучила Ирина Волк.

Южноуральца объявили в федеральный розыск в 1998 году. До настоящего времени он жил по поддельным документам и переезжал с места на место.

Ему заочно предъявили обвинение по статьям: кража (158 УК РФ), грабеж (161 УК РФ), разбой (162 УК РФ) и бандитизм (209 УК РФ). Сейчас мужчина находится под стражей.

Материалы уголовного дела находятся в производстве ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.