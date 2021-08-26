Следом за «Зюраткулем» и «Таганаем»: в нацпарке «Зигальга» едва не случилась большая беда

В Челябинской области произошел пожар в районе хребта Бакты, рядом с национальным парком «Зигальга» (Катав-Ивановский район), инспекторы которого сразу же отправились бороться с возгоранием на сопредельной территории.

Добираться до места пришлось пешком. Сотрудники нацпарка - с ранцами и другим необходимым для тушения огня инвентарем - преодолели почти пять километров пути.

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Как сообщили в НП «Зигальга», в настоящее время возгорание локализовано, вокруг вручную сделана защитная полоса. За обстановкой наблюдают.

«В мае этого года сотрудники национального парка уже участвовали в тушении пожара на территории Месединского лесничества. Там из-за непотушенного туристами костра выгорело больше пяти гектаров», - напомнили в НП «Зигальга».

Отметим, в минувшие выходные на Южном Урале мог сгореть хребет Зюраткуль, а за ним и гектары леса вокруг, и одна из самых популярных экологических троп региона.

Дым на вершине обнаружили туристы, сразу сообщив в администрации национального парка «Зюраткуль». Самостоятельно отдыхающие потушить очаг возгорания не смогли. Инспекторы нацпарка немедленно выдвинулись по тропе на вершину.

«В субботу, 21 августа, стояла аномальная жара - больше 32 градусов. Добирались к очагу - часть пути на квадроцикле и дальше уже пешком по курумникам, неся на себе оборудование для тушения: ранцевые лесные опрыскиватели объемом двадцать литров. Небольшая площадь возгорания была локализована. Вся информация на сайте и в социальных сетях о рисках лесного пожара в жару никак не подействовала на поджигателей – предположительно, туристов. Огонь разожгли метрах в пятидесяти от главного «медведя»-скалы прямо на корне дерева и покинули стоянку», - рассказали в НП «Зюраткуль».

В воскресенье, 22 августа, пожар по вине туристов произошел и в национальном парке «Таганай» - отдыхающие не затушили разведенный костер. С пламенем, к счастью, удалось быстро справиться. Площадь пожара, в тушении которого участвовали шесть инспекторов службы охраны «Таганая», составила 0,2 гектара.

В главном управлении лесами Челябинской области напоминают, что на территории всего региона сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Особый противопожарный режим действует в Брединском, Октябрьском, Кунашакском, Чесменском муниципальных районах и Миасском городском округе, режим ЧС - в Карталинском муниципальном районе. Данные режимы подразумевают запрет на вход и въезд в лес.