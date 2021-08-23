Туристы не затушили костер на Таганае и спровоцировали лесной пожар

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) по вине туристов произошел пожар – отдыхающие не затушили разведенный костер.

ЧП произошло в воскресенье, 22-го августа. Дым в районе среднего Таганая увидели в Златоусте. Сотрудники службы охраны нацпарка срочно отправились искать очаг возгорания и обнаружили несанкционированную стоянку, порубленные ветки на деревьях, следы палатки и «отдыха» на природе, включая брошенный костер.

Как сообщили в национальном парке, с пламенем, к счастью, удалось быстро справиться. Площадь пожара, в тушении которого участвовали шесть инспекторов службы охраны «Таганая», составила 0,2 гектара.

Отметим, из-за повышенного класса пожарной опасности при посещении национального парка «Таганай» введены ограничения: передвижение разрешено только по специально маркированным тропам, пользоваться открытым огнем запрещено, как и курить вне территории приютов и кордонов, остановки на ночлег разрешены только в приютах и кордонах.