09.08.2023
РМК: Построенный в Розе храм станет настоящим духовно-просветительским центром
09.08.2023
Мемориалы не на учете: Каслинская прокуратура взяла на контроль бесхозяйные памятники
09.08.2023
Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК
09.08.2023
Челябинский театр современного танца откроет сезон в Санкт-Петербурге
09.08.2023
Великое освящение храма состоялось в поселке Роза
09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье
Возбуждено уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023