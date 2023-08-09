Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье

По факту взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде (Московская область), в результате которого пострадали работники, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщает управление Следственный комитет России. По данным на 14 часов травмы различной степени тяжести получили 52 человека.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются.

«Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов», - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что эпицентр взрыва был «расположен именно в месте сборки пиротехники».

По его словам, Загорский оптико-механический завод, несмотря на название, «к оптике и механике уже давно отношение не имеет», здесь производят преимущественно пиротехнику.

Версия об атаке беспилотником ангара в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, на данный момент оперативными службами не подтверждается, заявил Воробьев.