Смерть ребенка в яме с водой в Челябинской области проверит прокуратура

В Челябинской области в Саткинском районе прокуратура даст оценку действиям местной администрации, которая организовала искусственное углубление в водоеме, в котором утонул шестилетний мальчик.

По предварительным данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова, вечером второго июля мальчик вместе со сверстником находились возле водоема.

“В вечернее время второго июля 2021 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в ручье в поселке Сулея Саткинского района утонул шестилетний мальчик”, - уточнил Шишков.

В СК организовали доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Проверку организовала и прокуратура Челябинской области.

“Прокуратура даст оценку действиям администрации района, которая организовала искусственное углубление в водоеме и установит, связаны ли эти действия со смертью ребенка”, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.