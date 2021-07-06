06.07.2021
В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом
06.07.2021
Даже стенд стал виртуальным: Сбер представил свои цифровые новации и сервисы экосистемы на «Иннопроме»
06.07.2021
Умные фонари «Ростелекома» осветили почти двести карталинских улиц
06.07.2021
Смерть ребенка в яме с водой в Челябинской области проверит прокуратура
06.07.2021
Ставки по вкладам растут с начала года
06.07.2021
В Миассе приостановлено проведение всех массовых мероприятий
Смерть ребенка в яме с водой в Челябинской области проверит прокуратура
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021