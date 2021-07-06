Снос деревьев в центре Челябинска может вылиться в уголовное дело

В Челябинске по факту рубки деревьев в центре города могут возбудить уголовное дело. Прокуратура направила материалы проверки о сносе насаждений в полицию.

Прокуратура Центрального района проверила информацию о сносе деревьев во дворах домов на улицах: Советская, 67, Пушкина, 56, а также на проспекте Ленина, 50.

На территориях без оформления разрешительных документов снесли два тополя и один клен ясенелисты. Ущерб составил 13 тысяч 422 рубля.

“Материалы прокурорской проверки направлены в Отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в значительном размере)”, - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.