Собака, которую расстреливали в Нагайбаке, выжила, но осталась без глаз

В Нагайбакском районе (Челябинская область) собака, в которую живодеры всадили 20 пуль, выжила, но осталась без глаз.

Она спряталась на ферме. Оттуда ее забрали волонтеры и отвезли в клинику.

"Ездили в Нагайбак на ферму, где расстреливали собаку. Хотели найти труп и вообще посмотреть на месте обстановку. Ходили по территории и услышали, что в сарае скулит кто-то. Пошли в ту сторону. В сарае мы увидели собаку, лежащую в углу, и привезли ее в клинику Магнитогорска. Вся голова у собаки в ранах. Все пули в мягких тканях, до черепа не дошли. Собаку сейчас оперируют, на данный момент убрали около двадцати пуль и удалили оба глаза", - рассказала одна из волонтеров.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", в селе Березовая роща Нагайбакского района два живодера стреляли из ружья собаке в глаза, давали ей уйти по сугробам, догоняли и снова стреляли. В ситуации разбирается полиция.