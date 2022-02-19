19.02.2022
Полицейские Миасса накрыли подпольное казино
19.02.2022
В Ростовской области в километре от границы взорвался снаряд
19.02.2022
Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом
19.02.2022
В Ростовской области объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев
19.02.2022
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы
19.02.2022
Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации
Собака, которую расстреливали в Нагайбаке, выжила, но осталась без глаз
18.02.2022
Стреляли по глазам и гоняли по сугробам: в Нагайбакском районе два живодера издевались над собакой
02.02.2022
Челябинца будут судить за убийство таксы для шашлыка
24.01.2022
Челябинец убил таксу, чтобы съесть
25.03.2021
В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022