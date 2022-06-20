20.06.2022
Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно
20.06.2022
На Аркаиме появился гигантский Созерцатель, на подходе – Жар-птица
20.06.2022
«ММК-Индустриальный парк» признан одной из лучших инвестплощадок России
20.06.2022
Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки
20.06.2022
Заместитель начальника полиции Магнитогорска отправился в СИЗО
20.06.2022
КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа
Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022