Сотрудник южноуральского ГИБДД подозревается в посредничестве при передаче взятки

Инспектора ГИБДД из Челябинской области подозревают в даче взятки за провоз груза на Южный Урал из Казахстана. По данному факту проводится проверка.

«Оперативниками собственной безопасности регионального главка проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника ГИБДД к противоправной деятельности. Предварительно установлено, что автоинспектор оказывал содействие своему знакомому, совершающему противоправное деяние», - рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

При пересечении границы с республикой Казахстан сотрудник передал денежное вознаграждение в размере двадцати тысяч рублей должностному лицу за совершение незаконных действий.

В настоящее время страж порядка отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности.