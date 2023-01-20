Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы

Оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области пойман сотрудник ГИБДД Усть-Катава на сговоре с руководителем городского отделения ДОСААФ Аши. За деньги они выдавали положительное заключение южноуральцам о сдаче экзаменов на получение прав.

Следственными органами СКР по Челябинской области инспектору РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катаву и председателю Ашинского отделения ДОСААФ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки».

«По данным следствия, обвиняемые получили взятки в сумме более 100 тысяч рублей от местных жителей за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время сотрудник полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей. Назначено проведение служебной проверки.

«На основании собранных оперативниками службы собственной безопасности материалов следственными органами принято процессуальное решение. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», - сказали в региональном полицейском главке.

Кроме того. непосредственные руководители полицейского понесут строгую дисциплинарную ответственность.