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Сотрудника ХК «Металлург» подозревают в финансовой афере

Происшествия
Сегодня, 11:18
Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудник ХК «Металлург» попался на мошенничестве. Речь идет о сумме, превышающей 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, афера с деньгами была выявлена в ходе финансового аудита. Мужчина предоставлял лед в аренду любительским командам, а в официальные документы для бухгалтерии вносил значительно меньшие суммы, что были получены.  Ущерб составил порядка 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Мы подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ХК Металлург
Магнитогорск
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