Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя

Сотрудникам ГИБДД Сосновского района (Челябинская область) предъявлено обвинение в получении взятки. Они уже уволены из органов внутреннних дел.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области двум инспекторам ГИБДД ОМВД России по Сосновскому району предъявлено обвинение в получении взятки.

«Обвиняемые получили взятки в сумме 50 тысяч рублей от двух местных жителей за непривлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В отношении обвиняемых по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Как добавили в региональном полицейском главке, сотрудники ГИБДД уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.