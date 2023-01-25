25.01.2023
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
25.01.2023
Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
25.01.2023
«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых
25.01.2023
Наталья Котова поздравила челябинскую молодежь с Татьяниным днем
25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
25.01.2023
В 2023 году на опасных участках дорог Челябинской области установили 58 камер
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
У челябинца при личном досмотре обнаружили 50 граммов наркотических веществ
21.01.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе
10.01.2023
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
26.12.2022
Житель Троицка убил девять косуль, а их трупы бросил в поле
24.12.2022
Полицейский Дед Мороз встретился с первоклассниками Чебаркуля
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023