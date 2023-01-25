Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон

Днем, находясь на маршруте патрулирования по улице Воровского, полицейские Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинск остановили для проверки документов автомобиль такси Лада Гранта.

Инспекторами ГИБДД было принято решение провести личный досмотр пассажира, который при беседе с сотрудниками заметно нервничал. При досмотре у молодого человека, 2004 года рождения, был обнаружен и изъят сверток, внутри которого, согласно проведенному позднее исследованию, находился мефедрон массой 50 граммов.

Мужчина был доставлен в Отдел полиции «Советский» у для дальнейшего разбирательства.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет,» - сообщили в главке.

Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.