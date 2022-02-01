Сотрудники УФСБ Челябинской области пресекли деятельность иностранного идеолога терроризма

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконную деятельность иностранца, пропагандировавшего идеологию терроризма.

В одной из социальных сетей мужчина публично оправдывал идеи запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», поддерживая идеологию террористических структур.

Иностранец выдворен за пределы Российской Федерации, в страну исхода, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Отметим, в прошлом году Центральный окружной военный суд Екатеринбурга за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», приговорил виновного к штрафу в размере двухсот тысяч рублей.

«В отношении него отменено решение о приеме в гражданство России. Ему закрыт въезд в страну на 50 лет - до 2071-го года. Решение суда вступило в законную силу», - сообщили в УФСБ России по Челябинской области, по материалам которого в 2021-м году суд признал виновными и приговорил к срокам от 11-ти до 23-х лет лишения свободы трех членов региональной структуры «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Как отмечает социолог, эксперт в сфере профилактики идеологии экстремизма и терроризма Сергей Бредихин, терроризм сегодня - это серьезная угроза как международной, так и национальной безопасности России.

«Масштаб деятельности международных террористических организаций создает угрозы будущему целых стран и регионов. При этом для эффективного противодействия террористическим угрозам, учитывая их интернациональный характер, как это неоднократно подчеркивало руководство Российской Федерации, необходимы совместные усилия различных государств и их спецслужб», - подчеркнул Сергей Бредихин.

По словам эксперта, Российская Федерация в лице федеральной службы безопасности и иных органов и служб постоянно и эффективно борется с террористическими угрозами. Так, в Уголовном кодексе нашей страны предусмотрен целый блок статей, определяющих наказание за преступления террористического спектра. Среди них, напомнил социолог, - статья 205.2 (пункт 2) «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». За такие преступления законом предусматривается наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Как подчеркнул Сергей Бредихин, на осужденных по статьям террористического спектра, помимо уголовного наказания, могут распространяться и дополнительные ограничения.

«Например, их могут внести в специальный перечень лиц, о которых имеются сведения об их причастности к терроризму. Данный перечень ведет Росфинмониторинг - с целью ограничения финансовых операций по всем счетам таких граждан», - пояснил Сергей Бредихин.

Отметим, в 2021-м году в Челябинской области был зафиксирован рост преступлений террористического характера.

Согласно данным информационно-аналитического портала правовой статистики генпрокуратуры РФ, в период с января по декабрь ушедшего года в регионе зарегистрировано 33 преступления данной категории (по сравнению с 2020-м годом рост составил 13 процентов).

По количеству преступлений террористического характера Челябинская область заняла по итогам ушедшего года 16-е место в стране.

В Российской Федерации в 2021-м году было зарегистрировано в общей сложности две тысячи 136 преступлений данной категории (-8,8 процента к 2020-му году).

Как сообщает портал генеральной прокуратуры страны, в ушедшем году в Челябинской области выявлено шесть лиц, совершивших преступления террористического характера (- 25процентов к 2020-му году, 37-е место в стране). В целом по России в период с января по декабрь прошлого года выявлено 885 преступлений террористической направленности (+10,1 процента к 2020-му году).