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Спасатели Челябинской области нашли четырех потерявшихся туристов из Уфы

Спасатели Челябинской области нашли туристов из Башкирии, которые отправились любоваться красотами Южного Урала, но к запланированному времени не вернулись в поселок Тюлюк. Они были подготовлены к многодневному походу, но нигде не зарегистрировались и не известили сотрудников МЧС о своем маршруте.

Информация о пропаже группы из четырех пожилых туристов из Башкирии в поисково-спасательную службу Челябинской области поступила вечером третьего января. Они вышли второго января в поход по Зюраткулю из поселка Сибирка Саткинского района. Гости из Башкирии не прошли регистрацию и не вернулиськ запланированному времени в поселок Тюлюк. Сегодня ранним утром на предполагаемом пути их следованиябыли начаты поисково-спасательные работы, в которых принимают участие спасатели Усть-Катавского поисково-спасательнго отряда.

«Группа туристов состояла из трех женщин и одного мужчины. У них за плечами богатый туристический опыт. Люди были подготовлены. У них с собой была палатка и вся провизия. В 11:30 пропавшие туристы были найдены», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Напоминаем, что в новогодние праздники в нацпарках Южного Урала круглосуточно работают спаспосты.

Спасатели Челябинской области напоминают всем жителям региона, которые планируют в новогодние праздники отправится на отдых природу, зарегистрироваться на сайте ГУ МЧС по Челябинской области и оставить данные о своей группе при выходе на маршрут.