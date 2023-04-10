Спасатели не могут найти тело рыбака из Сима

В Ашинском районе (Челябинская область) продолжаются поиски рыбака из Сима, который еще четвертого апреля ушел на рыбалку.

Житель Сима вышел на своей лодке на рыбалку на реку. После того, как запланированная встреча в оговоренном месте с родственниками не состоялась, были объявлены поиски пропавшего.

«Все эти дни спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС, сотрудники полиции и добровольцы ведут поисковые работы. Ниже по течению, в семи километрах от города, в заторе из стволов упавших деревьев была обнаружена пустая лодка, однако личных вещей и самого 56-летнего рыбака пока обнаружить не удалось», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

На сегодняшний день с применением плавсредств и пешим ходом обследовано 15 километров реки вниз по течению от города Сим до горы Миньяр. Предприняты все возможные меры, вплоть до временного перекрытия плотины, которые позволили на час снизить уровень воды в реке. Поисковые работы продолжаются.

Ранее на реке Гумбейка спасатели нашли тело пропавшего рыбака. Напомним, трагические события с рыбаками, провалившимися под лед в этом году произошли на озерах Комкуль, Большое Проволочное, Аргази.