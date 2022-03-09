Миасские рыбаки попали в снежный плен на Долгобродском водохранилище

В Челябинской области спасатели пришли на помощь пропавшим рыбакам, попавшим в снежный плен и переставшим выходить на связь за день до возвращения в родной Миасс и домой к назначенному времени не вернувшихся.

Спасательная операция на берегу Долгобродского водохранилища длилась целую ночь (с шестого на седьмое марта).

О пропавших рыбаках (четырех мужчинах и двух детях) спасателям сообщила жительница Миасса. Женщина пояснила, что группа из шести человек отправилась на зимнюю рыбалку на двух легковых автомобилях. Несколько дней миасцы жили в одном из местных домиков, а потом связи с ними не стало.

Ситуацию сильно осложняли снежные метели, которые могли сделать возвращение рыбаков домой невозможным, отметили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«При содействии родственника пропавших спасатели Кыштымского отряда на снегоходах провели поиск группы рыбаков и обнаружили автомобили в нескольких километрах от дороги. В полночь, на момент обнаружения занесённых снегом автомобилей, мужчины продолжали расчищать и пробивать дорогу через снежные перемёты, а два подростка уже спали в машинах. Спасатели оказали миассцам необходимую помощь и сопроводили до трассы, откуда они смогли самостоятельно продолжить путь домой», - сообщили в ПСС региона.