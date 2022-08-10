Спасатели освободили челябинца от наручников, которые заклинило

В ЕДДС-112 Челябинска вчера, девятого августа, поступил вызов с улицы Университетская набережная. Помощь потребовалась задержанному, с которого полицейские не смогли самостоятельно снять наручники.

По словам очевидцев, мужчина выкрикивал с балкона угрозы в адрес соседей, а после выбежал во двор с ножом. Хулигана задержали сотрудники частного охранного предприятия и надели на него наручники, после чего на место прибыли полицейские.

«Задержанному, который, как выяснилось, страдает психическим заболеванием, была вызвана скорая помощь. Чтобы госпитализировать пациента, ему нужно было освободить руки. Однако здесь возникли непредвиденные трудности: механизм наручников сломался, защелкнувшись на запястьях», - сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска.

На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения. По словам старшего группы, наручники удалось снять при помощи слесарного инструмента. Вся операция заняла не более десяти минут. Мужчину госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Полицейские и сотрудники скорой помощи поблагодарили спасателей за их работу.