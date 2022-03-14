Спасатели уже неделю ищут туриста из Перми, пропавшего на Таганае

На Таганае (Челябинская область) продолжаются работы поисково-спасательной службы региона по поиску туриста из Перми, который пропал седьмого марта.

По данным на понедельник, 14 марта, спасателями ПСС области пешим ходом, а также с привлечением внедорожной техники и беспилотного летательного аппарата НП Таганай обследовано более 16 километров горной и таежной местности парка, 86 километров туристических маршрутов.

До сих пор местонахождение туриста из Перми остается неизвестным.

Напомним, тревогу поднял сотрудник приюта «Гремучий ключ» после того, как вечером седьмого марта 21-летний турист, приехавший на Южный Урал из Перми, не вернулся к месту стоянки. Известно, что парень 2001-го года рождения совершал одиночные походы по маршрутам национального парка. Около восьми утра седьмого марта он вышел на очередную прогулку (в неизвестном направлении) и с тех пор к своей палатке не возвращался.