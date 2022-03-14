14.03.2022
«Солнечная долина» испытывает новые очистные сооружения
14.03.2022
Кто может обратиться за «кредитными каникулами»
14.03.2022
Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»
14.03.2022
Спасатели уже неделю ищут туриста из Перми, пропавшего на Таганае
14.03.2022
Челябинские власти продолжают борьбу с нелегальными торговыми объектами
14.03.2022
Педагоги Челябинского колледжа культуры оценили работу своих выпускников на сцене «Омнибуса»
Спасатели уже неделю ищут туриста из Перми, пропавшего на Таганае
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022