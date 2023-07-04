04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
03.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)
03.07.2023
Челябинск продолжает свой дорожный рывок
03.07.2023
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
03.07.2023
Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске
03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
05.06.2023
Троицкая прокуратура устанавливает собственника земли с болотом из битума, где едва не утонула женщина
05.06.2023
Жительница Троицка, спасая козу, сама едва не утонула в болоте битума
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023