Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

Спасатели Златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области девять километров несли на руках 12-летнего мальчика, получившего серьезную травму головы.

Семья туристов, путешествующих по маршрутам национального парка «Таганай», вечером второго июля благополучно дошла до приюта «Гремучий ключ» и приготовилась к ночевке. Взрослые уже установили палатку, однако долгожданный отдых пришлось прервать - во время игры упал, ударившись головой, их сын.

Сотрудники нацпарка описали спасателям симптомы: головокружение, вялость, тошнота, кратковременные потери сознания и непрекращавшееся кровотечение. Стало понятно – нужна экстренная эвакуация мальчика.

Как рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области, в это время дежурная смена Златоустовского отряда на квадроцикле вела аварийно-спасательные работы в Саткинском районе, а транспорт городских служб экстренного реагирования преодолеть горно-таежные тропы Таганая не способен, поэтому в самые сжатые сроки были собраны силы второго эшелона - шесть златоустовских спасателей на руках вынесли ребенка к машине скорой помощи.

Девять километров пострадавшего мальчика спасатели несли на носилках - бережно, аккуратно - по горному маршруту от «Гремучего ключа» к Центральной усадьбе. Постоянно контролируя самочувствие ребенка, спасатели не допустили ухудшения его состояния и в четыре утра третьего июля передали раненого сотрудникам скорой медицинской помощи.