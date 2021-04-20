Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик

В Копейске по иску прокурора суд обязал муниципалитет провести капитальный ремонт канализационного коллектора в поселке Кадровик, где произошел разлив канализационных стоков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что причиной разлива стало засорение бытовыми отходами канализационного коллектора, в виду неудовлетворительного состояния, - рассказали в областной прокуратуре. - Прокурор города обратился с иском в суд с требованием возложить на органы местного самоуправления обязанность провести капитальный ремонт вышеуказанного коллектора».

Копейский суд удовлетворил требования городского прокурора в полном объеме.

Напомним, 25 января 2021 года в поселке Кадровик произошел разлив канализационных стоков. Аварию устранили спустя шесть дней. Причиной стал засор из крупногабаритных бытовых отходов. Они скопились в просвете коллектора.

Часть разлившихся фекалий попали на берег озера Курлады. В середине марта к коллектору пригнали технику из Екатеринбурга, предназначенную для прочистки засоров в колодцах.