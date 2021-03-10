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Спасать коллектор копейского Кадровика прибыла «тяжелая артиллерия» из Екатеринбурга

В копейском поселке Кадровик (Челябинская область), где 24-го января произошла авария на канализационном коллекторе, начала работу техника шведского производства (фирмы «Скания»).

Комбинированная машина, предназначенная для прочистки засоров в колодцах, пришла из Екатеринбурга – в Копейске и Челябинской области техники такой мощности нет.

К устранению последствий коммунального ЧП, в результате которого канализационными водами оказались затоплены некоторые участки жителей Кадровика (вместе с погребами), машина приступила сегодня, десятого марта.

Согласно условиям заключенного между МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» и подрядной организацией контракта, техника может работать в Кадровике 30 дней.

Глава Копейска Андрей Фалейчик, побывав на месте, отметил, что подрядная организация приступила к очистке коллектора на два дня раньше срока.

«Вместе с тем, состояние коллектора – мы это видим уже сейчас, по началу работ, - крайне неудовлетворительное. Соответственно, будем принимать решение о его восстановлении», - подчеркнул градоначальник.

По словам Андрея Фалейчика, техника будет очищать коллектор от накопленного ила, иных прессованных фракций. Важно, что технические характеристики данной машины позволяют говорить о возращении первоначальной пропускной способности коллектора.

«После прочистки он будет обследован на наличие иных инородных предметов, несанкционированных врезок, дефектов и деформаций», - отметил Андрей Фалейчик в разговоре с корреспондентом копейского ТВ.

Так совпало, что сегодня же, в день начала работ по очистке коллектора, региональный Центр гигиены и эпидемиологии прислал в администрацию Копейска результаты микробиологических и санитарно-паразитологических исследований почвы (пробы были взяты в Кадровике третьего марта). Как показали исследования, паразитов в почве населенного пункта нет, показатели наличия бактерий – в норме.

Напомним, по факту разлива содержимого канализационного коллектора проводила проверку копейская прокуратура. В ходе повторной проверки надзорного ведомства, проведенной совместно с минэкологии Челябинской области, было установлено, что часть фекалий попала на западный берег озера Курлады.

Также агентство «Урал-пресс-информ» ранее сообщало, что спустя около двух недель после коммунального ЧП жительница Кадровика Татьяна Исайкина объявила десятидневную голодовку, однако прекратила ее уже на следующий день, десятого февраля, – сразу после встречи с главой Копейска Андреем Фалейчиком, который предоставил гражданке Исайкиной поэтапный план устранения последствий аварии на коллекторе.