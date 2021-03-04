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Разлившиеся под Челябинском фекалии попали на берег озера Курлады

Прокуратура Копейска совместно со специалистами министерства экологии Челябинской области повторно осмотрели поселок Кадровик, где произошел разлив канализационных стоков. Часть фекалий попали на западный берег озера Курлады.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в отношении МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» возбуждено административное дело по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

Материалы направлены в министерство экологии для рассмотрения по существу.

«Ситуация остается на контроле прокуратуры Копейска», - добавила Мамаева.

Напомним, 25 января 2021 года произошел разлив канализационных стоков. Аварию удалось устранить через шесть дней. Причиной разлива канализационных стоков послужил засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора.

Фото: Прокуратура Челябинской области