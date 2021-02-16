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Фекалии в Копейске вылились в возбуждение дела

Прокуратура Копейска (Челябинская область) провела проверку о разливе содержимого канализационного коллектора в поселке Кадровик. Надзорное ведомство потребовало от администрации города ликвидировать коммунальную аварию.

Прокурорской проверкой установлено, что 25 января в результате разлива канализационные стоки на протяжении нескольких суток посредством сети дренажных канав разливались на территории посёлка, в непосредственной близости от жилых построек.

Через шесть дней коммунальными службами авария устранена, проведена прочистка участка коллектора длиной более 300 метров. Причиной разлива канализационных стоков послужил засор из крупногабаритных бытовых отходов, образованный в просвете коллектора.

«Проверка показала, что отдельные канализационные колодцы, используемые при чистке коллектора, находятся на территории участков, эксплуатируемых гражданами в отсутствие правоустанавливающих документов. Данное обстоятельство существенно усложняло проведение работ по устранению разлива», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Затем сотрудник управления Росреестра выясняли, что местный житель самовольно захватил земельного участка общей площадью 400 квадратных метров. Возбуждено административное дело.

Также установлено, что участок канализационного коллектора, протяженностью трех километров находится в критическом состоянии и имеет степень износа близкую к 100%. Кроме того, в 2019 году он постановлен на учет как бесхозяйный объект, но до настоящего момента право муниципальной собственности на него не оформлено.

В этой связи прокуратура города обратилась в суд с требованием возложить на администрацию Копейска обязанность оформить право муниципальной собственности на данный участок канализационного коллектора, а также провести его капитальный ремонт.

Также по факту выявленных нарушений прокуратурой города главе Копейского городского округа внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства, в том числе ликвидировать последствия разлива.