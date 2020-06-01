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Суд не выпустил из СИЗО замминистра строительства Челябинской области

Происшествия
Сегодня, 14:57
Автор: 
Инна Шемаева

Тракторозаводский суд Челябинска сегодня, первого июня, продлил срок содержания под стражей заместителю министра строительства Челябинской области Татьяне Антоновой, которая обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В Тракторозаводский суд с ходатайством о продлении срока содержания Антоновой под стражей на три месяца обратился следователь.

«Продление срока содержания под стражей, по мнению следователя, вызвана необходимостью выполнения ряда процессуальных и следственных действий, а именно: проведением бухгалтерской, почерковедческой и строительно-технической экспертиз, окончании проведения компьютерно-технических судебных экспертиз, осмотре изъятых в ходе предварительного следствия предметов и документов, а также выполнении иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», - сообщила консультант суда Ирина Савинкова.

Сама Татьяна Антонова и ее адвокат возражали против продления сроков применения меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь необоснованность данных мер.

По решению суда заместитель министра строительства Челябинской области Татьяна Антонова пробудет в СИЗО до первого сентября 2020 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ» заместителю министра строительства и инфраструктуры Татьяне Антоновой предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Она обвиняется в том, что получила взятку в размере 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение входящих в ее должностные обязанности действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, после проверки прокуратуры главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество в особо крупном размере» и части первой статьи 201 – «Злоупотребление должностными полномочиями». А также возбуждено головное дело по части 1.1статьи 293 - «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

В  ходе  проверки было установлено, что со стороны руководителей хозяйственного партнерства «Конгресс-холл»,  должностных лиц министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», технического заказчика строительства ОГКУ «Челябоблинвестстрой» были допущены факты расходования бюджетных средств на оплату заведомо завышенной стоимости работ, фактически невыполненных, и необоснованно принятых работ на сумму не менее 238 миллионов рублей.

Напомним, речь идет о долгострое на набережной реки Миасс. Объект начали возводить к саммитам ШОС и БРИКС, когда регионом руководил губернатор Борис Дубровский. Строительный контроль осуществляло ОГКУ «Челябоблинвестстрой», директор которого Алексей Абаимов был арестован по обвинению во взятке в 1,5 миллиона рублей от подрядчика строительства биатлонного центра в Златоусте.

Абаимов также находится в СИЗО.

Также СК возбудил уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске.

А 25 мая 202 года стало известно, что по материалам прокурорской проверки в Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве здания вспомогательного назначения к театру оперы и балеты имени Глинки. Ущерб, причиненный бюджету региона, составляет около миллиона рублей.

Прокурорской проверкой было установлено, что в рамках исполнения государственного контракта в период с октября 2018-го по апрель 2020 года должностными лицами министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ "Челябоблинвестрой" приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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