Суд отказал бывшему фельдъегерю из Копейска в смягчении наказания

Суд Копейска (Челябинская область) отказал в смягчении наказания бывшему фельдъегерю по специальным поручениям регионального управления специальной связи, осужденного за разбойное нападение и убийство двух человек.

Приговором Челябинского областного суда от десятого декабря 2016 года бывший фельдъегерь осужден к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением Верховного суда РФ наказание снижено до 15 лет девяти месяцев лишения свободы. Также с осужденного в пользу трех потерпевших взыскано 2,4 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

«Осужденный совместно с родным братом в феврале 2015 года проникнув в ФГУП «Управление специальной связи в Челябинской области» в Челябинске, завладели табельным пистолетом дежурного и убили двух сотрудников. После чего похитили из сейфов денежные средства на сумму более 52,7 миллиона рублей и два табельных пистолета», - напомнила детали преступления старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ходе судебного заседания потерпевшие просили отказать в удовлетворении ходатайства осужденного о замене наказания.

Прокурор в суде указал, что в период содержания в учреждениях ФСИН осужденный фактически не принял мер к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими. Остаток срока составляет семь лет 6 месяцев 16 дней.

Суд с учетом мнения потерпевших и прокурора отказал осужденному в замене наказания.