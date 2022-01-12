Суд отказался снимать арест с имущества по нашумевшему делу застройщика Сребрянского

В Калининском районном суде Челябинска рассмотрены ходатайства о снятии ареста с имущества, расположенного в городе Бакал Саткинского района Челябинской области (огромные площади промышленной зоны) по нашумевшему уголовному делу по обвинению застройщика Сребрянского. Суд отказал в данном ходатайстве.

Как сообщили в пресс-службе Калининского районного суда, фемидой было отказано в снятии ареста с заявленного имущества промышленной зоны.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по фактам хищения неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом», ООО СК «Радуга» денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства.

В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром данных компаний является Сребрянский.

По версии следствия, Сребрянский, являясь фактическим руководителем девяти строительных организаций, осуществлявших застройку 29 жилых многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска Челябинской области, полученные денежные средства вывел из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению, в результате чего не исполнил обязательства перед участниками долевого строительства.

Строительные организации не исполнили свои обязательства перед 2702 участниками долевого строительства, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 миллиарда рублей.