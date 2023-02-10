Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест

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Курчатовский районный суд Челябинска сегодня, десятого февраля, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 18-летнему участнику массовой драки в образовательном центре №5 микрорайона «Парковый».

Напомним, парню предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

«По данным следствия, восьмого февраля обвиняемый, находясь на улице и в последующем на территории учебного заведения, совместно с соучастниками, грубо нарушая общественный порядок, используя пневматический пистолет и иные предметы в качестве оружия, на почве бытового конфликта причинили телесные повреждения ранее знакомым подросткам», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Меру пресечению обвиняемому в хулиганстве районный суд Челябинска избрал сроком на два месяца, то есть до восьмого апреля текущего года.

Напомним, еще трое подростков в возрасте от 14-ти до 17-ти лет являются подозреваемыми по этой же статье Уголовного Кодекса РФ.

Три школьника в результате конфликта, возникшего на бытовой почве, получили травмы и с побоями обратились в больницу.

Отметим, в социальных сетях жители Челябинска активно и очень эмоционально обсуждают случившееся, озвучивая собственные версии произошедшего и давая оценки действиям должностных лиц, а также сообщая, что участники инцидента ранее якобы занимались противоправной деятельностью. Правоохранительные органы данную информацию опровергли и призвали население к спокойствию, попросив доверять только официальным источникам информации.

массовая драка
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07.02.2023 17:42

Башня Тамерлана и древнее кладбище в Варненском районе - в единой зоне охраны

07.02.2023 17:27

Запад должен остановить применение химоружия неонацистами в Донбассе – Миронов

07.02.2023 17:17

Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане

07.02.2023 17:14

Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений

07.02.2023 16:31

В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности

07.02.2023 16:29

В Магнитогорске появилась улица Сергея Пускепалиса

07.02.2023 16:23

В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода

07.02.2023 16:14

Гербу Магнитогорска – 20 лет

07.02.2023 16:10

В ЦБ предупредили о новом виде мошенничества через QR-коды