10.02.2023
Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест
10.02.2023
В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского
10.02.2023
Врачи клиники ЮУГМУ возвращают пациентам слух и возможность дышать
10.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.02.2023
Медики челябинского психоневрологического диспансера оказывают помощь родственникам мобилизованных
10.02.2023
В Челябинске планируют открыть психиатрическое отделение для девочек-подростков
Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест
09.02.2023
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
08.02.2023
Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом
08.02.2023
Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция
25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023