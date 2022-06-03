Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

В Советском районном суде Челябинска намеренно тормозят дело о защите городского леса на Тополиной аллее. Речь идёт об иске местных жителей против скандального строительства катка УралГУФК. Ранее суд не счёл нужным наложить обеспечительные меры и запретить строительные работы на данном участке на время рассмотрения иска. Месяц назад представители челябинцев подали жалобу на это решение, но она до сих пор не может дойти до Челябинского областного суда. Об этом сообщил юрист, руководитель общественной организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев.

По мнению правозащитника, нарушение процессуальных норм может иметь простое объяснение. Судья Юлия Живодинская и начальник Правового управления мэрии Елена Хасанова, представляющая в этом деле интересы администрации, когда-то вместе учились в ЮУрГу, а позже в одно и то же время работали в Советском районном суде. Общественники намерены требовать отвода судьи.

«Теперь нам становятся понятны все метаморфозы с «затягиванием» и «торможением» процесса по защите леса на Тополинке. Данные факты являются основанием для отвода судьи по делу, рассмотрению вопроса и передаче дела в другой суд. Оценивать эти действия предстоит квалификационной коллегии судей Челябинской области», - комментирует представитель инициативной группы жителей Тополинки.

В то время как судебный процесс тормозится, подготовка к строительству катка идёт полным ходом. В лес на Тополинке уже заехала техника, а площадку под строительство собираются огораживать забором. Жители района подали уведомление на проведение митинга.

Напомним, что каток на северо-западе Челябинска (по счёту четвёртый в районе) должен был стать частью спортивного кластера, построить который губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал президенту РФ Владимиру Путину. Объект должны сдать в четвёртом квартале 2023 года. На его строительство из федерального бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей.

Против застройки леса ранее выступили местные жители. Позже выяснилось, что земельный участок, отданный под стройку, относится к городскому лесу. Прокуратура предписала мэрии поставить данные земли на кадастровый учёт. Вместо этого участок отнесли к зоне парков и скверов, а по итогам общественных слушаний (на которых произошла драка) мэрия Челябинска разрешила размещение катка УралГУФКа в зелёном массиве рядом с Тополинкой и ЖК «Ньютон».

За время противостояния экоактивистов и мэрии сменился также застройщик объекта. Изначально возведением комплекса УралГУФКа должна была заняться компания ООО «Белстрой». На данный момент на её счета наложен арест, а застройщиком числится сам вуз.