Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в споре о строительстве высотных домов на границе городского бора. Речь идёт о трёх земельных участках возле спортивного комплекса «Полёт» рядом с улицей Лесопарковая. На принятие решения у судебной коллегии ушло около минуты. В итоге апелляционная инстанция оставила решение Челябинского областного суда в силе, разрешив строительство многоэтажек напротив комплекса апартаментов Gagarin Residence.

«Судебное заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи – участники дела находились в Челябинске, тройка судей – в г. Санкт-Петербург (Второй апелляционный суд общей юрисдикции). В совещательной комнате суд находился меньше минуты и огласил свой вердикт: решение Челябинского областного суда оставить в силе, отказ в иске о признании недействительными Правил землепользования и застройки в отношении территории СК «Полёт» вступил в законную силу», - сообщил в своём Телеграм-канале правозащитник, руководитель общественной организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев.

Активисты намерены подавать кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции. По их словам, они будут использовать все возможности, которые предоставляет закон, чтобы сохранить бор.

«Чудес не ждём, но и сдаваться не планируем. Идём дальше», - прокомментировал решение суда Владимир Казанцев.

Напомним, что в 2021 году девелоперская компания «Весна» сообщила о планах построить напротив комплекса Gagarin Residence четыре 24-этажных дома. Согласно проекту, на границе с бором должны также появиться пять сооружений для спорта и отдыха и подземная парковка на 250-300 мест. Решение мэрии выдать разрешение на застройку данного участка оспорили общественники. Экоактивисты убеждены, что массовое строительство жилых домов рядом с бором может навредить памятнику природы. При этом против стадиона или бассейна в зоне отдыха они не возражают.

Основной аргумент защитников бора - противоречие в градостроительных документах. По действующему генплану данная территория обозначена как «озеленённые территории интенсивного общественного использования», то есть строительство на ней разрешено. Между тем в «Правилах землепользования и застройки» участок имеет статус «зоны спортивно-зрелищных объектов».

«Когда мы подавали исковое, действовал старый генплан города, и там вся эта зона была «зелёная». Пока шёл судебный процесс, приняли новый генплан, по которому этот участок перевели в «общественно-деловую зону». То есть по сути «выпилили» его. Но при составлении генплана они брали ПЗЗ [«Правила землепользования и застройки» - ред.], который противоречил ему». Это может быть основанием для обжалования документа, - пояснил Владимир Казанцев.

В границах «общественно-деловой зоны», где хотят построить высотки, возведение объектов капитального строительства «условно разрешено», в частности, здания не должны иметь более девяти этажей. В феврале этого года застройщик заявил о намерении изменить этажность будущих построек. Внесены ли изменения в проект, на данный момент неизвестно.

Напомним, что в этом же районе власти намерены начать реконструкцию улицы Худякова. Дорогу планируют расширить до шести полос. Однако независимые депутаты и эксперты считают, что это не решит проблему автомобильных пробок, но может создать угрозу для нормального функционирования плотины. На днях стало известно, что специалисты «Центррегионводхоза» рекомендуют снизить динамическую нагрузку на гидросооружение, которое нуждается в ремонте.