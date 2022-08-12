Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса

Жители Челябинска продолжают оспаривать масштабную вырубку деревьев в районе Тополиной аллеи. По мнению активистов, участок, на котором началось строительство катка УралГУФК, был исключён из состава городского леса незаконно. Очередное заседание по резонансному делу прошло вчера, 11 августа, в Советском районном суде. Какие аргументы приводили стороны и что не так с ключевым документом по делу, разбирался корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

Мест для всех истцов и слушателей в небольшом зале не хватило – пришлось ставить дополнительную скамейку. При этом чиновники и горожане разместились буквально вплотную друг к другу. Однако принципиального «сближения» позиций не произошло.

На этот раз предметом обсуждения стало распоряжение мэрии Челябинска от 21 марта 2022 года № 2882 – а. На его основании спорный участок исключили из состава городского леса, а взамен в лесничество включили территорию в районе посёлка Новосинеглазово. Данное распоряжение нигде опубликовано не было – это обстоятельство и стало поводом для сомнений в его законности. Представитель истцов Владимир Казанцев считает, что этот отправной в деле документ носит нормативный характер, а значит подлежит обязательной публикации. В противном случае он не имеет никакой юридической силы и не может быть приобщён к делу. Юрист проводит аналогию с опубликованным Приказом Россельхоза № 983 от 24 декабря 2021 года, которым были определены границы Челябинского городского лесничества.

«Не может муниципальный правовой акт по своей аналогии быть ненормативным и быть спрятанным, неопубликованным, где-то находиться, а потом появиться только на судебном заседании», - подчёркивает Владимир Казанцев.

По его мнению, сокрытие столь важного распоряжения нарушает права жителей Челябинска, а именно право свободно и бесплатно пребывать в лесу и осуществлять сбор ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов (ст. 11 Лесного кодекса РФ). Для того, чтобы воспользоваться этим правом, надо понимать, что является лесом, а что нет, что можно свободно посещать, а что нет, иными словами знать границы леса: «Изменяете границы – влияете на права граждан. Всё очень просто», - убеждён юрист.

Ещё один аргумент: территория городского леса не может перекраиваться, поскольку он является защитным каркасом, это устойчивая экосистема - если участок признан лесом, он не перестаёт им быть по прошествии некоторого времени. Только в отдельных случаях, когда лесной участок не подлежит восстановлению, он упраздняется.

«У нас была история с городским бором. Хотя там речь шла об Особо охраняемых природных территориях. Но там тоже изменение границ ООПТ не допускается, если это влечёт уменьшение площади. Что нам в итоге областной суд сказал? Он нам в решении написал: изменения законодатель допускает только в случае увеличения площади, упразднение это вообще отдельная процедура. Здесь [в ситуации с городским лесом] то же самое. Они [представители мэрии] говорят: «Мы же не уменьшаем, мы же даём большой кусок». Но они не могут исключить, они могут только дать», - прокомментировал свою позицию Владимир Казанцев.

Представители мэрии и прокуратуры придерживаются иной точки зрения. По их мнению, распоряжение мэрии об изменении границ лесничества является ненормативным документом, следовательно, публиковать его необязательно.

«Он [документ – прим.ред.] носит ненормативный характер, об этом нам говорит судебная практика. Мы дадим соответствующие письменные пояснения в данной части. В настоящее время он не оспорен, он действует», - заявила представитель Комитета по земельным и имущественным отношениям.

Заслушав стороны, суд решил продолжить рассмотрение дела 25 августа. До этого времени истцы должны обосновать в мотивировочной части своё требование по отмене распоряжения мэрии и предоставить его ответчику для ознакомления. О том, как прошло предыдущее заседание, можно прочитать здесь.

Напомним, что в начале июня жители ЖК «Ньютон» и «Тополиной аллеи» разбили палаточный лагерь в знак протеста против начала стройки. Активисты движения «Спасём наш лес вместе!» организовали сбор подписей и записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.