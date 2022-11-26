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Тополинка
Владимир Казанцев
экоактивисты
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26.11.2022 22:03
Фото: Татьяна Правдина

Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО

Владимир Казанцев принял участие в судебном заседании по видеосвязи

Советский районный суд города Челябинска вчера, 25 ноября, продолжил рассмотрение дела о строительстве катка УралГУФК на спорном участке в районе Тополиной аллеи. В заседании посредством видеоконференцсвязи принял участие правозащитник и один из истцов Владимир Казанцев, находящийся сейчас в СИЗО. В зале суда традиционно для этого процесса было многолюдно – поприсутствовать на прениях лично пришли более 10 человек. Всего к иску присоединилось уже порядка  двух десятков горожан. Основное требование -  признать распоряжение мэрии об исключении зелёного массива вблизи пересечения улиц Героя России Родионова и Академика Макеева из состава городских лесов незаконным и недействительным. Именно на основании этого документа УралГУФК получил разрешение на строительство спорткомплекса и вырубку деревьев. Кроме того, челябинцы пытались выяснить, как мэрия определяет, какому земельному участку быть лесом, а какому - нет, а также почему изначально был один участок с лесом, а потом на его месте появилось два, но уже формально не лесных – просто «озеленённых». Так и не выяснили, но послушать ответы мэрии было интересно.

Перед началом процесса представитель истцов Алексей Федорин ходатайствовал о ведении видеосъёмки. Просьбу юрист мотивировал тем, что дело является общественно значимым и озвученная на заседании информация может представлять интерес для жителей города, при этом снять на видео сторона хотела бы пояснения Владимира Казанцева.  Представители мэрии выразили протест – чиновники посчитали недопустимым возможное распространение персональных данных (в частности, изображения лица). Прокурор допустил возможность видеофиксации, но без съёмки прокурора, поскольку взаимодействие со СМИ является отдельным видом полномочий органов прокуратуры. Учитывая мнения сторон, суд разрешил снимать только Казанцева.

Запутанная история одного участка

Лесной массив рядом с Тополинкой и ЖК «Ньютон» не в первый раз становится предметом спора между горожанами и мэрией. История тянется ещё с 2020 года, когда УралГУФК попросил администрацию города передать вузу эти гектары для строительства учебного спорткомплекса. В письме говорилось об участке в районе пересечения улиц Героя России Родионова и Академика Макеева. Кадастровый номер запрашиваемого участка заканчивался на 24, а его площадь составляла около 46, 5 тысячи кв.м. Мэрия на просьбу откликнулась и передала университету указанную территорию по договору безвозмездного пользования. Однако построить каток помешали жители близлежащих домов. В областном суде активисты доказали, что на месте будущей стройки растёт лес.

Решающей оказалась проверка прокуратуры, которая запросила архивные документы Росреестра. Оказалось, что раньше спорный зелёный квартал находился в составе Кременкульского лесничества, но при установлении границ Челябинска территория получила статус «земли населенных пунктов». Каким образом это произошло и на основании каких документов, выяснить не удалось. Тем не менее в 2021 году договор о предоставлении участка под застройку был расторгнут «в связи с выявлением городских лесов», утверждают общественники. Иначе судьбу ключевого документа интерпретируют представители университета. По их словам, срок договора просто истёк. Восстанавливали цепочку событий на минувшем судебном заседании. 

Судья: Можете пояснить, что с этим земельным участком, который первоначально предназначался для застройки? Или как это письмо нужно оценить?

Представитель УралГУФКа: Я хочу пояснить, что первоначально это был земельный участок один, с 2015 года в соответствии с законодательством в безвозмездное пользование он предоставлялся. То есть проходил определённый промежуток времени, мы обращались далее, так как решали вопросы по получению разрешительных документов, по финансированию, по проектной документации и прочее. Поэтому изначально - да, был, по-моему, другой номер кадастровый.

Судья: То есть 24?

Далее представитель УралГУФКа подходит к судье для ознакомления с письмом вуза, где фигурирует изначальный номер участка.

Судья: Проводились публичные слушания?

Представитель УралГУФКА: Да.

 Судья: И чем закончилось?

Пауза.

Владимир Казанцев: Был суд, и мы победили (смех в зале).

Судья: Ничем, да?

Представитель УралГУФКА: Скажем так, пояснил уже уважаемый.

Судья: И в последующем?

Пауза.

Владимир Казанцев: Прошу прощения! Чтоб мы не долго здесь сидели. Договор [между вузом и КУИЗО] по протесту прокуратуры был расторгнут в связи с тем, что на данном участке были обнаружены городские леса. Двадцать четвёртый администрация с кадастра сняла втихаря, пока мы были в областном суде и решение не вступило в законную силу. Сделала два участка, разбила. Потом появился приказ Россельхоза, потом потихоньку эти участки выпилили всё-таки опять под каток. Только уже с другим номером. А площади у них практически соответствовали и по границам частично совпадали со снятым с кадастрового учёта 24-м [участком].

По словам представителя университета, о протесте прокуратуры ей ничего неизвестно. Договор прекратил своё действие в связи с истечением срока, отметила юрист. Рассматривались ли под строительство катка другие участки, специалист ответить также не смогла.

«Данной информацией я не располагаю, потому что определённый проект был привязан к соответствующей площади, к соответствующим коммуникациям и заведён под определённые площади», - прокомментировала вопрос сотрудница вуза.

Находила прокуратура лес на месте нынешней стройки год назад или нет, станет известно на следующем заседании, когда истцы представят материалы первого дела по Тополинке. 

Всё дело – в зонировании

Основным аргументом администрации Челябинска является отсылка к территориальному зонированию. 26 октября 2021 года (после окончания первого судебного дела) мэрия изменила зону спорного участка: если раньше березовая роща относилась к общественно-деловой зоне В.1 (где можно строить многоквартирные дома и ТРК), то теперь она стала зоной парков и скверов А 1.4. Это позволило Комитету имущества и земельных отношений заключить договор с УралГУФКом. 

«То есть соответственно все процедуры, которые предусмотрены Градкодексом, они были соблюдены – как при смене правового зонирования, так же при получении разрешения на условно разрешённый вид использования», - заключила представитель КУИИЗО.

Стройно вычерченная аргументация начинает рассыпаться, как только начинаются прения. Истцы интересуются, насколько хорошо в мэрии знают сферу применения Градостроительного регламента. Но в ходе словесной пикировки по поводу юридической подкованности выясняются гораздо более существенные вещи.

Владимир Казанцев: А по Генеральному плану там у нас [340-й участок] какая территория, вы не подскажете?

Представитель мэрии: Я не знаю.

Владимир Казанцев: Вы не знаете. Хорошо…Тогда следующий вопрос возникает. <…> Градостроительный регламент города Челябинска распространяет своё действие на территорию, занятую городскими лесами?

Представитель мэрии: Есть Градостроительный регламент использования земельных участков. Вы что имеете ввиду?

Владимир Казанцев: На которых находятся городские леса. Вот на эти участки Градостроительный регламент распространяет своё действие?

Представитель мэрии: Ну, конечно, распространяет. У нас это предусмотрено ст.36 Градостроительного кодекса – на что распространяется Градрегламент, а на что нет.

Владимир Казанцев: Прекрасно. А на что не распространяется? На защитные леса распространяется?

Представитель мэрии: Конечно, распространяется.

Владимир Казанцев: Да…Ну, хорошо, ладно, надо вам перечитать тогда. Участок 340-й, 341-й включался в состав городского леса?

 Представитель мэрии: У нас в материалах дела есть приказ Рослесхоза, из которого следует, что земельные участки включались. Вы спрашиваете то, что есть в материалах дела.

Владимир Казанцев: Я просто уточняю. Вдруг вы незнакомы. Вы сказали, что территориальная зона была изменена для того, чтобы там можно было строить спортивные объекты. Тогда какой смысл в принятии распоряжения и исключении городского леса из территорий городских лесов, если вы говорите: «Генплан соответствует, по ПЗЗ [Правила землепользования и застройки] – строить можно, всё у нас хорошо, но мы исключим из городского леса». Так всё-таки у нас распространяется Градостроительный регламент на городские леса или нет? Для чего вы тогда исключаете-то участок, чтобы строить? Раз вы говорите, что по территориальной зоне и по Генплану, и по Правилам землепользования строить можно? Какая логика?

Представитель мэрии: Ну, не нужно передёргивать. Я не сказала, что строить можно. Я сказала, что Градостроительный регламент распространяется на земельные участки в зависимости от территориальной зоны, ограничений. Вы передёргиваете слова, и совершенно по-другому всё…

Владимир Казанцев: Ну всё. У меня вопросов больше нет, уважаемый суд.

В марте 2022 года распоряжением № 2882 – а взамен 340-го участка в лесничество включают территорию в районе посёлка Новосинеглазово. Исчезнувший кусок челябинского леса чиновники стараются компенсировать с лихвой: площадь добавленного участка на 43 гектара больше изъятого. Только такой обмен вновь вызывает вопросы жителей Тополинки: «А есть ли там лес? И какой толк от него, если до него очень сложно добраться?»

Лес или не лес? 

Изменение границ городских лесов, по мнению администрации, прошло в соответствии с Лесным Кодексом: городской лес не уменьшился, а напротив, пополнился новыми гектарами. В ходе заседания стало известно, что «компенсационный» 683-й участок был поставлен на кадастровый учёт 19 июня 2017 года как «озеленённая территория».  Экоактивисты считают, что кустарников и мусора на нём больше, чем деревьев.

«Они нашли более менее зелёный кусок с кустиками. Это всё, что им понадобилось, чтобы заменить один участок другим в три раза больше. Юридически это лес, а что на самом деле там? Есть съёмки с квадрокоптера – там кустики и куча строительного мусора. Людям там погулять очень сложно: зимой там болото, летом – пустырь», - сообщил корреспонденту «Урал-пресс-информ» представитель истцов Алексей Федорин.

Чтобы получить достоверные сведения о составе зелёного массива, законом предусмотрена такая процедура как таксация лесов: специалисты определяют состав зеленых насаждений, их возраст, состояние и другие характеристики.  На вопрос, почему не были проведены эти мероприятия, представитель мэрии ответил, что таксация лесов проводится на стадии принятия Лесохозяйственного регламента. В настоящий момент новый регламент не принят, но работа по его разработке ведётся. В то же время юрист подтвердил, что Лесохозяйственный регламент 2015 года продолжает действовать.  Дальнейшее обсуждение совсем не философского вопроса «Лес или не лес?» зашло в тупик.

Владимир Казанцев: А как вы определили тогда, что это городской лес? На основании каких документов вы определили, что этот участок в Новосинеглазово является городским лесом? Состав этого участка, количество деревьев, какие деревья – лиственные, хвойные, какой возрастной группы?

Представитель мэрии: В рамках имеющихся полномочий.

Владимир Казанцев: А на основании чего вы определили, что это городской лес? То есть вы можете включить любой участок?

Представитель мэрии: Не любой. Территориальная зона позволяла включить этот участок…

Владимир Казанцев: Подождите. Градостроительные мы сюда не пишем. Я вас спрашиваю, любой участок можете включить в состав городского леса или требуется что-то для этого?

Представитель мэрии: Не любой.

Владимир Казанцев: Любой. На котором даже ничего не будет?

Представитель мэрии: Не любой, я говорю.

Владимир Казанцев: Не любой…Как определять? Степень какая, какие критерии-то должны быть? Что должно быть сделано администрацией?

Пауза.

Владимир Казанцев: Всё, ответа я не услышал. Уважаемый суд, последний вопрос. <…>

Кстати, в отношении «озеленённой территории» в районе Новосинеглазово существуют некие ограничения. Они были установлены Постановлением Совета министров № 255 от 26 марта 1986. Документ действует до сих пор. Какие это ограничения, представители мэрии затруднились ответить.

Жители северо-запада Челябинска оспаривают распоряжение мэрии № 2882 – а и по другим основаниям. Истцы считают, что документ, которым изменили границы леса, является нормативно-правовым, а значит он вступает в силу только после официального опубликования. Поскольку распоряжение не было обнародовано – его следует признать недействительным, заявляется в иске. Мэрия настаивает, что документ ненормативный и публиковать его было необязательно.

«Нормативным считается тот правовой акт, принятый в рамках имеющихся полномочий главой администрации города Челябинска, который устанавливает обязательные правила поведения для неопределённого круга лиц и рассчитан на многократное применение. Данный акт направлен лишь на изменение городских лесов и не распространяется на неопределённый круг лиц», - озвучил свою позицию в суде представитель горадминистрации. Он также добавил, что действующее законодательство не требует принимать такого рода документы именно в форме нормативного документа. Также в администрации Челябинска считают, что замена одного лесного участка другим не нарушила права и законные интересы горожан.

Конфликт интересов

Примечательно, что суд попросил истцов прокомментировать социальную значимость строящегося катка. По задумке властей, будущий спортивный объект должен восполнить дефицит «льда» (тренировочных площадей для конькобежцев) и дать импульс развитию как профессионального, так и массового спорта. Вот как на это отвечают представители инициативной группы горожан.

«Строится объект, который можно назвать социально значимым. Рядом существует два аналогичных объекта, и оба они не достроены и не используются», - напомнил юрист Алексей Федорин.

«В Лесном кодексе резюмируется, что лес – это экосистема, требующая особой охраны. И там не допускается установление строительства и противопоставления интересов какой-то социальной группы населения общим интересам всех. То есть лес – это экосистема, которая сохраняет эту территорию пригодной для жизни. Каток же -  это капитальное сооружение, хоть оно и спортивное, но всем оно здоровье не принесёт», - прокомментировал юрист Владимир Казанцев.

«Был прецедент, когда мы выступали против застройки городского бора, и правительство Челябинской области нашло возможность перенести место застройки. Поэтому противоречий интересам неопределённого круга лиц я не вижу», - резюмировала общественница Надежда Вертяховская.

В судебном процессе был взят перерыв для того, чтобы стороны предоставили необходимые документы. Следующее заседание состоится первого декабря 2022 года.

 

Автор: Татьяна Правдина
Тополинка
Владимир Казанцев
экоактивисты
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Отцы и дети - новая выставка в Музее искусств

26.11.2022 02:25

Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД

26.11.2022 02:19

Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах

26.11.2022 01:54

В выходные в Челябинской области – аномальные морозы

26.11.2022 01:44

В Челябинске, Карабаше и Коркино на выходные и понедельник установятся НМУ

26.11.2022 01:31

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 26 и 27 ноября (18+)

25.11.2022 18:19

Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти

25.11.2022 17:44

«Россети Урал» - законные владельцы линий электропередачи на территории Челябинской области

25.11.2022 17:41

В Томинском освятили колокола строящегося храма

25.11.2022 17:34

ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы

25.11.2022 16:54

Исторический музей Южного Урала посвятил своему грядущему столетию выставку бесценных книг

25.11.2022 16:29

Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов

25.11.2022 16:25

Медаль серба «За отвагу» вручили Кристине из Алчевска: репортаж собкора УПИ в ЛНР

25.11.2022 16:23

С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома

25.11.2022 15:06

КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии

25.11.2022 14:48

На развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей

25.11.2022 14:27

Археологи Челябинской области исследуют первый геоглиф

25.11.2022 14:08

«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»

25.11.2022 14:00

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области

25.11.2022 13:49

В Челябинске пройдут гастроли балета Бориса Эйфмана

25.11.2022 13:43

«Белый журавлик» из Челябинска - номинант национальной премии «Патриот»

25.11.2022 13:16

ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей

25.11.2022 13:12

Южноуральские семьи оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь прошлый год

25.11.2022 13:04

«Единая Россия» отправила 20-й гуманитарный конвой на Донбасс

25.11.2022 12:52

Проект строительства новой трамвайной линии в Челябинске одобрен на Публичных слушаниях

25.11.2022 12:48

В Челябинске по случаю Дня матери расцветет телебашня

25.11.2022 12:48

Челябинская школьная столовая вошла в десятку лучших по России

25.11.2022 12:08

В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК

25.11.2022 11:53

Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»

25.11.2022 11:39

Дзюдоисты Челябинской области взяли пять медалей первенства России

25.11.2022 11:35

Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного

25.11.2022 11:25

В Челябинской области снижается число заболевших ковидом

25.11.2022 11:06

Пьяный житель Сатки украл ящик с пожертвованиями

25.11.2022 10:57

Автозавод «Урал» получил самый крупный заем в истории ФРП Челябинской области

25.11.2022 10:27

Челябинцев приглашают на каток в парке Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание

25.11.2022 10:15

Михаил Скоков назначил начальника отдела МВД в Карталах

25.11.2022 09:29

У границ «Зигальги» «распустились» ледяные цветы

24.11.2022 22:50

В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала

24.11.2022 19:22

Южноуральские мамочки с ВИЧ не торопятся вставать на учет

24.11.2022 19:00

Уперлись в столб: "Интерсвязь" потребовала от "Россети Урал" решить разногласия без ущерба для населения

24.11.2022 18:29

В Челябинской области в пятницу днем снегопад прекратится, к ночи мороз усилится

24.11.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября (18+)

24.11.2022 17:55

Наталья Котова посетила обновленный «Метар-спорт»

24.11.2022 17:16

Главой нового муниципалитета в Челябинской области избрана Наталья Лощинина

24.11.2022 16:54

Поставщиков подгузников и пеленок для инвалидов ищут в Челябинской области

24.11.2022 16:44

Новое: инвалиды смогут подтверждать группу дистанционно

24.11.2022 16:04

Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей

24.11.2022 15:16

Дефицит бюджета Челябинской области уменьшен почти на 9,4 миллиарда рублей

24.11.2022 15:11

О Премии «Андрюша» расскажут сегодня в прямом эфире федерального канала ОТР

24.11.2022 14:57

Сенатор Олег Цепкин провел встречу с жильцами Челябинского геронтологического центра

24.11.2022 14:43

Снеговики-добряки начинают свою работу

24.11.2022 14:26

ГРЦ Макеева отправил «Сармат» в «серию» и работает над проектами освоения космоса

24.11.2022 13:59

Выплата для родителей детей-инвалидов в Челябинской области вырастет в три раза

24.11.2022 13:49

МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform

24.11.2022 13:47

Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»

24.11.2022 13:46

«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области

24.11.2022 13:46

Снегопад в Челябинской области продлится до пятницы, а затем придут сильные морозы

24.11.2022 13:25

Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем

24.11.2022 13:20

«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области

24.11.2022 13:10

Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации

24.11.2022 13:00

На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит

24.11.2022 12:26

«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

24.11.2022 12:24

Утверждены основные параметры бюджета Челябинской области на 2023 год

24.11.2022 12:18

Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО

24.11.2022 12:12

Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом

24.11.2022 11:46

В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию

24.11.2022 11:46

Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине

24.11.2022 11:37

Наталья Котова пообещала челябинцам строительство новых ливневок

24.11.2022 11:13

Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы

24.11.2022 11:10

ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха

24.11.2022 10:59

В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок

24.11.2022 10:29

МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android

24.11.2022 10:01

Наталья Котова: В борьбе с открытыми колодцами поможет только учет и контроль

24.11.2022 08:46

В Челябинске изменится маршрут движения автобуса №7

24.11.2022 00:59

В Челябинской области выявлены первые случаи свиного и гонконгского гриппа

23.11.2022 23:34

Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды

23.11.2022 22:41

Южноуральцев предупреждают о снегопадах

23.11.2022 21:26

Анонсы событий и мероприятий на 24 ноября (18+)

23.11.2022 20:54

Социальный рост: Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками «Единой России»

23.11.2022 18:43

В четверг в Челябинской области на смену морозам придут снегопады

23.11.2022 18:41

Челябинские власти взялись за создание «Шершневского кольца»

23.11.2022 18:33

СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх

23.11.2022 18:18

ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов

23.11.2022 18:14

Магнитогорск вслед за Челябинском обретет «зеленый пояс», но пока он не будет непрерывным

23.11.2022 18:09

Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства

23.11.2022 17:56

Челябинцам представили проект благоустройства территории возле рынка «Михеевский»

23.11.2022 17:26

Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации

23.11.2022 17:05

В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте

23.11.2022 17:03

В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых

23.11.2022 16:32

Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»