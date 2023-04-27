27.04.2023
Областной суд частично изменил приговор челябинскому юристу Владимиру Казанцеву
27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
27.04.2023
Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне
27.04.2023
На дне открытых дверей ЮурГГПУ расскажут об особенностях поступления и обучения
27.04.2023
В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы
27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
Областной суд частично изменил приговор челябинскому юристу Владимиру Казанцеву
26.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
12.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
03.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
25.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023