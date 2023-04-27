Областной суд частично изменил приговор челябинскому юристу Владимиру Казанцеву

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор юристу Владимиру Казанцеву, осужденному по делу о мошенничестве, которого 19 октября 2022-го Советский районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, суд апелляционной инстанции исключил из приговора дополнительное наказание в виде запрета заниматься юридической деятельностью, связанной с представлением интересов физических и юридических лиц во всех государственных органах и судах. В остальной части приговор был оставлен без изменения.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, Казанцев получил от своего клиента 500 тысяч рублей якобы за содействие в вынесении судебного решения в пользу потерпевшего, осознавая отсутствие реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения. Затем пытался получить с другого клиента два с половиной миллиона рублей якобы для передачи сотруднику арбитражного суда региона. Задержали Казанцева в августе 2020 года. Он выступал тогда в судах по делу Томинского ГОКа.

Общественники, которые поддерживают Владимира Казанцева, считают его дело политическим.