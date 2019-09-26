Суд отправил в СИЗО «дядю Сережу», обвиняемого в педофилии
Происшествия
Сегодня, 13:37
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинский областной суд изменил меру пресечения «дяде Сереже», которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната в поселке Лазурный Челябинской области. Домашний арест ему заменили на  содержание под стражей сроком до второго ноября 2019 года.

 «Следователь указал, что изменение действующей меры пресечения обусловлено нарушением со стороны обвиняемого условий домашнего ареста. Он встречался со свидетелями, в том числе с несовершеннолетними, созванивался с потерпевшими, просил их изменить свои показания, покидал жилое помещение», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как уже сообщало агентство, 51-летний индивидуальный предприниматель, который представлялся детям «дядей Сережей», используя формально выданное ему разрешение, посещал школу-интернат, расположенную в поселке Лазурный, якобы с целью оформления опеки над ребенком. Следствие подозревает, что он совершал над воспитанниками интерната насилие. Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило против него уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По предварительным данным, «дядя Сережа» обвиняется в совершении девяти преступлений.

Добавим, в понедельник Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского. Он воспитывает 70 приемных детей и сейчас его обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях. Пока в  уголовном деле фигурируют семеро пострадавших.

Автор: 
Инна Шемаева
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