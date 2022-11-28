28.11.2022
До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца
28.11.2022
Суд признал действия приставов Челябинска незаконными
28.11.2022
За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев
28.11.2022
В Челябинске снова увеличилось количество краж канализационных люков
28.11.2022
Котова поручила продолжить работу по профилактике IT-преступлений
28.11.2022
Вино группы компаний «Ариант» получило максимальную оценку «Винного гида России-2022»
Суд признал действия приставов Челябинска незаконными
На жительницу Челябинска «повесили» 1500 исполнительных производств
30.09.2022
Приставы приостановят судебные производства в отношении мобилизованных
09.09.2020
Челябинец заплатил штраф за попытку дачи взятки полицейскому после вмешательства судебных приставов
27.03.2019
Судебные приставы Трехгорного помогли отцу вернуть сына
04.02.2019
В Челябинской области родительское наследство рассорило кровных родственников
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022