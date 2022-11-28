Суд признал действия приставов Челябинска незаконными

Суд признал незаконными действия судебных приставов, арестовавших имущество жительницы Челябинска за чужие долги. На нее «повесили» более полутора тысяч исполнительных производств.

Установлено, что на странице женщины в личном кабинете Единого портала государственных услуг содержалось более семи тысяч уведомлений по 1517 исполнительным производствам, находящимся в работе службы судебных приставов Советского района Челябинска, на общую сумму 21 миллион рублей.

«Женщина, не являясь стороной какого-либо исполнительного производства, но в течение года получала в личном кабинете Госуслуг уведомления и постановления о судебной задолженности иных лиц с привязкой своего номера СНИЛС и паспортных данных. Поскольку указанные факты продолжались уже после принятия мер прокурорского реагирования, судебными приставами-исполнителями в период с января по июнь 2022 года вынесено более десяти постановлений о наложении обременений на имущество и денежные средства заявителя, в личный кабинет на портале Госуслуг приходили постановления в отношении третьих лиц, заявитель обратилась в суд за восстановлением нарушенных прав», - сообщили в прокуратуре региона.

Сейчас службой судебных приставов приняты соответствующие меры по устранению нарушений и восстановлению прав заявителя путем устранения технических ошибок и снятия запретов на совершение действий в отношении недвижимого имущества.