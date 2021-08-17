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17.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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17.08.2021

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17.08.2021 12:57

Судебные приставы Магнитогорска арестовали кинотеатр и пополнили казну

Судебные приставы Ленинского раойна Магнитогорска (Челябинская область) арестовали кинотеатр «Современник», в результате чего компания АО «ТК Класс» выплатила большую задолженность по налогам.

Таким образом, доходная часть бюджета пополнилась суммой в 3,2 миллиона рублей.

Поскольку в добровольном порядке организация погашать долг не спешила, а обращение взыскания на денежные средства на счетах должника результата практически не приносило, то было принято решение произвести арест принадлежащего юридическому лицу имущества с последующей передачей его на реализацию.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, в собственности компании имеется несколько объектов недвижимости. Для ареста было выбрано здание кинотеатра «Современник», ныне известное под другим наименованием.

Сразу же после этого шага судебных приставов представители фирмы вышли на контакт, ознакомились с процессуальными документами и заверили, что налог будет внесен, но не через депозитный счет судебных приставов, а напрямую в налоговый орган.

И действительно, слово бизнесмены сдержали, вскоре в отделение судебных приставов поступил платежный документ, подтверждающий полное погашение задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Обременение с объектов недвижимости и счетов организации-должника снято.

Арест кинотеатра
задолженность по налогам
судебные приставы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в микрорайоне «Парковый» проходит сразу два граффити-фестиваля: «НАШ MURAL» и «Яркий
17.08.2021

Художники создают новые граффити в микрорайоне Челябинска
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