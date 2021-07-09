09.07.2021
Реконструкцию Парка Победы в Копейске обсудили на презентации проекта
09.07.2021
В трех районах Челябинска отключат горячую воду
09.07.2021
В Челябинске в пункте приема лома нашли снаряд
09.07.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков
09.07.2021
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
09.07.2021
В Челябинске на проспекте Победы продлили ограничение движения
Текслер направил на юг Челябинской области Голицына для координации работы по тушению лесных пожаров
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
На охваченном пожарами юге Челябинской области из огня вынесли олененка
09.07.2021
Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок в пожароопасные районы
09.07.2021
Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области крайне серьезная, на подмогу региону прислали авиацию
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021