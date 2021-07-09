Текслер направил на юг Челябинской области Голицына для координации работы по тушению лесных пожаров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил на юг региона, где бушуют природные пожары, своего заместителя Евгения Голицына.

Чиновник займется координацией работы по ликвидации возгораний в лесах, а также выполнит ключевую задачу, поставленную перед ним главой региона, - будет работать с жителями.

Сам Алексей Текслер в настоящее время работает в Троицке, где будет проведен оперативный штаб по ситуации с природными пожарами. Об этом губернатор сообщил в ходе телефонного разговора первому заместителю начальника ГУ МЧС по Челябинской области Константину Гандау.

Глава региона сообщил о своей готовности выдвинуться на место горячих событий, если в его присутствии возникнет необходимость.

Текслер подчеркнул, что людей из населенных пунктов Карталинского района, находящихся в опасной близости от бушующих лесных пожаров, надо вывозить туда, где нет дыма.

Глава региона сообщил Константину Гандау о своем поручении главе Карталинского района Игорю Вдовину – организовать проверки всех домов в опасной зоне.

Напомним, пожары на юге Челябинской области заполыхали во второй половине дня восьмого июля. Со стихией в лесном массиве в регионе борются вторые сутки. На подмогу была вызвана авиация. Ситуацию осложняют сильный ветер и сухая жаркая погода. Несколько населенных пунктов находятся под угрозой перекидывания огня.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, в настоящее время продолжает действовать три очага пожаров на площади 916 гектаров в Увельском, Карталинском и Нагайбакском районах.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка Увельского МР. Угроза жилым домам снята.

Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык, которые находятся в пятикилометровой зоне от четырех населенных пунктов, где сохраняется угроза распространения огня, привлечена авиации МЧС России (самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8).

Проводится оповещение населения. Для возможной эвакуации людей в готовности находятся автобусы и пункты временного размещения жителей.

Кроме того, на место направлены сводные мобильные отряды главного управления МЧС России по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

В общей сложности для ликвидации лесных пожаров привлечено 249 человек и 69 единиц техники.