Тополиных пух снова создает проблемы огнеборцам

Тополиный пух ежегодно создает проблему жителям Челябинской области. В период цветения тополя увеличивается количество выездов и у огнеборцев: так, с наступлением теплой сухой погоды, в Челябинске 15 июня было зарегистрировано два выезда на подобные возгорания, а 16 июня – уже 15.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, благодаря быстрому реагированию противопожарной службы серьезных последствий подобные возгорания не принесли. Но риски остаются достаточно высокими.

В прошлом году из-за поджога тополиного пуха неизвестными лицами сотрудники МЧС боролись с серьезным пожаром по повышенному номеру сложности на одном из предприятий Челябинска. Опасность горения белой тополиной «ваты» очевидна: из-за большой площади покрытия и отличных горючих свойств, пламя распространяется молниеносно, несет угрозу и постройкам, и автотранспорту.

В период «пухопада» повсеместно можно наблюдать поджигателей. Ребятня и подростки ради развлечения, а взрослые - осознанно, мотивируя свои действия борьбой с надоедливым пухом, производят подпалы. Никто из них не отдает отчет своим действиям. А с результатом такой «борьбы» приходится справляться огнеборцам.