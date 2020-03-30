ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Тренер челябинской спортшколы "Буревестник" вернул часть похищенных денег

Происшествия
Сегодня, 13:58
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура приняла меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Челябинской области тренером спортивной школы "Буревестник" Фаригатом Касымовым. Он уже вернул почти 300 тысяч рублей. Уголовное дело пока не закрыто.

Прокуратурой Центрального района Челябинска в ходе надзорных мероприятий установлено, что в отношении тренера спортивной школы по кикбоксингу "Буревестник" Фаригата Касымова, работающего по агентскому договору с ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области» в связи с истечением сроков давности прекращено уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьями "Присвоение или растрата" и  "Мошенничество".

"По версии следствия указанным работником для организации и проведения спортивных (тренировочных) мероприятий неоднократно получались бюджетные денежные средства, о расходовании которых в последующем представлены фиктивные (недостоверные) отчетные документы, в том числе счета и фискальные кассовые чеки на проживание в гостиницах. Прокуратурой района по результатам проверки в Центральный районный суд г. Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с лица ущерба в размере 294 992 рублей в интересах Челябинской области в лице министерства по физической культуре и спорту Челябинской области", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ходе рассмотрения искового заявления ущерб ответчиком возмещен в полном объеме.

Но это лишь два эпизода, уголовные дела по которым прекращены.

Напомним, Фаригата Касымова 14 августа задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с управлением ФСБ России по Челябинской области. Как полагали изначально силовики, Касымов получил от муниципального учреждения «Центр спортивной подготовки Челябинской области» один миллион 93 тысячи 600 рублей на финансирование тренировочных и спортивных мероприятий. Затем он предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании этих средств, приложив заведомо ложные ведомости и чеки по обеспечению спортсменов проживанием и питанием.

Также силовики выяснили, что в октябре 2014 года Касымов обманным путем завладел платежной картой спортсмена, на счет которой в качестве заработной платы в период 2014-2017 годов были зачислены денежные средства на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей, которые обвиняемый похитил.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 13:50
Жителя Сатки будут судить за убийство жены
Происшествия
Сегодня, 13:16
Жителя села Владимировка, убившего 100-летнюю мать скалкой, отправили в колонию
Происшествия
Сегодня, 13:15
В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам
Происшествия
Сегодня, 12:38
Прокуратура требует, чтобы Котова разобралась со снегосвалками
Сегодня, 11:21
В Челябинске сауны и бани ушли на подпольный режим работы
Сегодня, 09:59
Житель Челябинской области едва не сгорел заживо в своем автомобиле
27.03.20 16:00
Полицейские задержали челябинца, который продавал перекупщикам арендованные машины
27.03.20 15:42
Аферисты из Магнитогорска, обманувшие 80 человек, отправились за решетку
27.03.20 15:29
В Челябинске будут судить оренбуржца, который устроил газовую камеру для своих кредиторов
27.03.20 13:27
Семьи погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей
27.03.20 13:22
Жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, разрешили вернуться в свои квартиры
27.03.20 13:20
В СК официально прокомментировали задержание магнитогорца, который принес в жилой дом газовый баллон
27.03.20 11:40
Челябинские пенсионеры пострадали от рук афериста из Новосибирской области
27.03.20 11:29
В Магнитогорске начался осмотр квартир жилого дома, пострадавшего от взрыва
Интервью
Сегодня, 11:34
Пять острых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 13:31
В Челябинске продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов
Новости
Сегодня, 14:11
Происшествия
В Челябинске задержана гадалка из Оренбургской области с билетами "Банка приколов"
Сегодня, 13:50
Происшествия
Жителя Сатки будут судить за убийство жены
Сегодня, 13:16
Происшествия
Жителя села Владимировка, убившего 100-летнюю мать скалкой, отправили в колонию
Сегодня, 13:15
Происшествия
В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам
Сегодня, 13:09
Федерация
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:11
Происшествия
В Челябинске задержана гадалка из Оренбургской области с билетами "Банка приколов"
Сегодня, 13:50
Происшествия
Жителя Сатки будут судить за убийство жены
Сегодня, 13:16
Происшествия
Жителя села Владимировка, убившего 100-летнюю мать скалкой, отправили в колонию
Сегодня, 13:15
Происшествия
В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам
Сегодня, 12:38
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы Котова разобралась со снегосвалками
Теги
прокуратура Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика