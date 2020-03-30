Тренер челябинской спортшколы "Буревестник" вернул часть похищенных денег

Прокуратура приняла меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Челябинской области тренером спортивной школы "Буревестник" Фаригатом Касымовым. Он уже вернул почти 300 тысяч рублей. Уголовное дело пока не закрыто.

Прокуратурой Центрального района Челябинска в ходе надзорных мероприятий установлено, что в отношении тренера спортивной школы по кикбоксингу "Буревестник" Фаригата Касымова, работающего по агентскому договору с ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области» в связи с истечением сроков давности прекращено уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьями "Присвоение или растрата" и "Мошенничество".

"По версии следствия указанным работником для организации и проведения спортивных (тренировочных) мероприятий неоднократно получались бюджетные денежные средства, о расходовании которых в последующем представлены фиктивные (недостоверные) отчетные документы, в том числе счета и фискальные кассовые чеки на проживание в гостиницах. Прокуратурой района по результатам проверки в Центральный районный суд г. Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с лица ущерба в размере 294 992 рублей в интересах Челябинской области в лице министерства по физической культуре и спорту Челябинской области", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ходе рассмотрения искового заявления ущерб ответчиком возмещен в полном объеме.

Но это лишь два эпизода, уголовные дела по которым прекращены.

Напомним, Фаригата Касымова 14 августа задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с управлением ФСБ России по Челябинской области. Как полагали изначально силовики, Касымов получил от муниципального учреждения «Центр спортивной подготовки Челябинской области» один миллион 93 тысячи 600 рублей на финансирование тренировочных и спортивных мероприятий. Затем он предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходовании этих средств, приложив заведомо ложные ведомости и чеки по обеспечению спортсменов проживанием и питанием.

Также силовики выяснили, что в октябре 2014 года Касымов обманным путем завладел платежной картой спортсмена, на счет которой в качестве заработной платы в период 2014-2017 годов были зачислены денежные средства на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей, которые обвиняемый похитил.