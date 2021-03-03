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Туристка из Нижневартовска получила травму на Таганае

В Челябинской области жительнице Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Юрга) понадобилась помощь спасателей. В составе группы туристов она отправилась в пятидневный поход по Таганаю и повредила ногу.

За помощью к спасателям златоустовского отряда обратилась группа туристов. Требовалась помощь в эвакуации пострадавшей с территории национального парка «Таганай». 60-летняя жительница Нижневартовска во время пешего маршрута повредила ногу.

«Из-за сильной боли продолжать поход (окончание которого запланировано на 6 марта) не могла, как и добраться самостоятельно до Центральной усадьбы с травмой ноги и тяжелым рюкзаком. Спасатели осмотрели пострадавшую, оказали первую помощь и эвакуировали на снегоходе до Центральной усадьбы. От медицинской помощи женщина отказалась, объяснив, что обратиться к врачам ей удобней дома», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Напомним, что с пятого марта спасатели начнут дежурство непосредственно на территории национального парка «Таганай» и природного парка «Иремель», где традиционно увеличивается поток туристов в праздничные дни. Близость расположения профессиональных спасателей к туристическим маршрутам позволяет оперативно и эффективно оказывать помощь пострадавшим в случае необходимости, а также контролировать готовность туристов, выходящих на многодневные маршруты различной категории сложности.